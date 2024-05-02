Харьков, Украина, 2 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. На севере Харькова прогремели взрывы. Об этом 2 мая сообщило издание «Общественное».

Michael Deal

По данным журналистов, в городе произошло два взрыва. В настоящее время в Харьковской области звучит воздушная тревога.

Других подробностей издание не привело.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Харьковской области 2 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрыве в Харькове. На тот момент в Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.

В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что российские военные нанесли удар по местам расположения бойцов украинской армии на северной окраине Харькова. По его словам, на место расположения ВСУ сбросили авиабомбу ФАБ. Предположительно, удары нанесли по Большой Даниловке, где, по информации подполья, вдоль объездной дороги находятся места расположения украинских войск.

Лебедев вечером 1 мая сообщил об ударе по складу ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе. По его словам, в результате этого произошла продолжительная серия взрывов, которую было слышно на расстоянии 20 км.

Также о взрывах на территории Харькова украинские СМИ сообщили 30 апреля. Тогда в регионе тоже объявили воздушную тревогу.