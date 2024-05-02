Киев, 2 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Для украинских спортсменов разработали рекомендации на случай взаимодействия с россиянами и белорусами во время Олимпийских игр в Париже. Соответствующий документ опубликовал Национальный олимпийский комитет страны на своём сайте.

Пресс-служба Олимпиады

В рекомендациях говорится, что украинцам следует докладывать руководству делегации о попытках «провокационных действий» со стороны российских и белорусских спортсменов и нарушении ими нейтрального статуса.

Также украинским спортсменам нужно воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Белоруссии, не участвовать с ними в фотосессиях и пресс-конференциях и находиться на максимально возможном расстоянии во время церемоний награждения.

Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что на соревнования приедут 10,5 тыс. спортсменов.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что есть специальная комиссия, которая следит за публичными заявлениями российских спортсменов, кроме того, для этого привлекли Украину. По его словам, если кого-то уличат в патриотических высказываниях, то не допустят к Играм.

Международный олимпийский комитет 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Президент Владимир Путин 21 января назвал отношение комитета к атлетам из России этнической дискриминацией. Позднее глава государства также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин сообщил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит как героев, и пообещав, что они будут во французской столице «как дома».

После таких слов Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «Нам не рады в Москве».