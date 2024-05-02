Тегеран, 2 мая, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана внесло в санкционный список министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, высший командный состав вооружённых сил страны, авиабазу «Акротири» на Кипре и ещё три британские компании.

Sobhan Farajvan/Global Look Press

«Иран, осуждая действия британских властей по поддержке, содействию совершения террористических актов сионистским режимом <…> заявляет, что действия Великобритании являются явным нарушением основных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН», — следует из заявления ведомства.

Так, среди учреждений под санкции Ирана попала британская авиабаза «Акротири» на Кипре. Помимо этого, в санкционный список включили британские оборонные компании Elbit Systems, Parker Meggitt и Rafael UK.

Тегеран также ввёл ограничения против находящегося в Красном море британского эсминца HMS Diamond и его командующего Питера Эванса. В список рестрикций также вошли глава британской военной разведки Эдриан Берд, начальник стратегического командования войск Джеймс Хокенхалл, замначальника штаба обороны страны Шэрон Несмит, помощник начштаба обороны британских ВС Пол Рэймонд Гриффитс, а также командующий британской военной базой «Акротири» на Кипре Саймон Клоук.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля США и Великобритания ввели санкции против Ирана за атаку по Израилю. В Белом доме подчеркнули, что рестрикции направлены против лидеров и организаций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, министерством обороны Ирана. В частности, под санкции США в связи с атакой Ирана попали 16 физических лиц.

Правительство Великобритании сообщило о введении санкций против 13 юридических и физических лиц. В санкционный список внесли в том числе командующего центральным штабом ВС Ирана генерала Голяма Али Рашида.

Израиль 1 апреля нанёс удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. От удара погибли 16 человек, в том числе два генерала КСИР. Иран, отвечая на атаку израильских сил, в ночь 14 апреля выпустил по объектам в Израиле более 200 ракет и ударных дронов. Обстрел длился более пяти часов.

Российская сторона призвала не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Мария Захарова 16 апреля отметила, что сложная ситуация в регионе сложилась из-за политики США, идущих на авантюры ради собственных интересов.