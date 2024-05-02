Москва, 2 мая, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Подразделения войсковых группировок «Восток» и «Запад» Вооружённых сил России за последние сутки заняли более выгодные позиции в зоне спецоперации, заявил 2 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Он добавил, что войсковая группировка «Восток», действуя на территории ДНР, также нанесла удары по позициям двух бригад ВСУ возле Урожайного, Макаровки и Водяного и отразила контратаку украинских штурмовиков возле Старомайорского.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198 производства США», — сообщил Конашенков.

Бойцы войсковой группировки «Запад», улучшили положение не переднем крае фронта и нанесли удары по личному составу и технике пяти бригад ВСУ в районе Синьковки, Боровой и Купянска в Харьковской области. Кроме того, российские военнослужащие отразили за сутки пять контратак противника возле Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, а также у Кисловки в Харьковской области.

«Противник потерял свыше 150-ти военнослужащих, танк и пять автомобилей», —отметил генерал.

Конашенков также сообщил, что артиллеристы западной войсковой группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили польскую САУ Krab, американские гаубицы М777 и М198, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 2 мая заявил о полном освобождении в ДНР села Бердычи бойцами российской войсковой группировки «Центр». Также за последние сутки российские военные улучшили тактическое положение и отразили 10 контратак украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 380 военных, пять бронемашин, восемь автомобилей, немецкая САУ PzH 2000 и гаубица М777.

1 мая Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО на территории ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ составили 110 военнослужащих, британская гаубица FН-70, САУ «Гвоздика», два пикапа и станция РЭБ «Буковель-AD».