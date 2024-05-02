Москва, 2 мая, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки более 150 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом 2 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/Global Look Press

«Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей», — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы М777 и М198 производства США, САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и орудие Д-20.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и украинской нацгвардии в районах Синьковки, Боровой и Купянска Харьковской области.

Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Новосёловского, Стельмаховки (ЛНР) и Кисловки Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Конашенков сообщил, что украинские военные потеряли за сутки до 400 бойцов в ДНР. Подразделения Южной группировки войск также уничтожили семь автомобилей, две гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Российские военные заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

Кроме того, российская армия 1 мая нанесла удар по штабу оперативного командования украинских войск «Юг», а также поразила живую силу и технику ВСУ в 112 районах.