Москва, 2 мая, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Трагические события, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек и несколько сотен получили ранения и травмы, останутся позорными страницами в истории Украины. Об этом в день десятой годовщины трагедии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления бывшего лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Денис Петров/РИА Новости

«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб, и мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает», ― подчеркнул Песков.

Представитель Кремля указал на недопустимость подобных событий. Он напомнил, что люди, которые стояли за этими преступлениями, так и не понесли наказание.

Как сообщало ИА Регнум, события 2 мая 2014 года стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в Одессе. В нём с одной стороны участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты, активисты антимайдана, а с другой стороны — ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, зачастую не имеющие к городу никакого отношения, в том числе боевики «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана, где собирались подписи за федерализацию Украины, стала площадь Куликово Поле, на которой расположен Дом профсоюзов Одессы.

Днём в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами евромайдана — с другой. Горожане укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли.

В результате 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Люди пытались выпрыгивать из охваченного пламенем здания — или разбивались, или попадали в руки боевиков. По неофициальным данным, счёт жертв может идти на сотни. Кроме того, более 240 человек пострадали.

Медведчук сообщил, что главным организатором трагедии в Одессе 2 мая 2014 года являлся Александр Турчинов, исполнявший в тот момент обязанности президента. Он уточнил, что на месте «операцией» руководил Игорь Палица, позднее назначенный губернатором Одесской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в день десятой годовщины со дня трагедии в Одессе заявила, что исполнителей и вдохновителей преступления в Доме профсоюзов настигнет справедливое возмездие. Она выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Спикер подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.