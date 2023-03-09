Москва, 9 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга 9 марта раскритиковала решение властей США отказать в выдаче виз российским делегатам, отправившимся на заседание рабочей группы открытого состава ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Никаких правовых оснований для таких решений у Соединенных Штатов нет. Это в том числе противозаконно», — заявила дипломат.

Также Захарова отметила, что подобные решения нарушают ключевые принципы Устава Организации Объединенных Наций, а также являются наглядным примером действий властей США вне правового поля.

Напомним, 6 марта представитель России в ООН Ирина Тяжлова сообщила, что Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые должны были принять участие в сессии рабочей группы ООН по ИКТ.