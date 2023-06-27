Москва, 27 июня, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены решать проблемы невыдачи виз российским дипломатам, принимающим участие в мероприятиях Организации Объединённых Наций, заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Они не прекратят нарушения в добровольном порядке. На этом фоне не вызывает никакого удивления то обстоятельство, что многолетние контакты по линии секретариата ООН с США по проблемам пострадавших делегаций не принесли абсолютно никакого результата», — сказал Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

Кроме того, по её словам, остро стоит вопрос визовой дискриминации российских граждан, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нём.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что из всех соглашений, предложенных действующим Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, работает только зерновая сделка, которая при этом не реализуется с учётом всех постановлений, предусмотренных в рамках Стамбульского пакета договорённостей.