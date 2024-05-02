Вашингтон, 2 мая, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Китай в ноябре 2023 года отказался от продолжения переговоров с Соединёнными Штатами Америки по контролю над ядерным оружием. С таким утверждением 1 мая выступил официальный представитель американского Госдепартамента в комментарии порталу Semafor.

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По его словам, в ходе консультаций президент США Джо Байден предложил разумные шаги для борьбы с существенными рисками конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — сказал представитель Госдепа.

Он уточнил, что в ходе переговоров обсуждались в том числе вопросы улучшения коммуникации между Китаем и США, система оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилия для уменьшения напряжённости в космосе.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на запрос портала заявил, что странам с крупнейшими ядерными арсеналами стоит их серьёзно сократить, уточнив, что это требование является одним из главных для диалога Пекина с американской стороной.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта обозреватели издания Newsweek написали, что в США выразили беспокойство темпами модернизации устаревшего американского ядерного оружия из-за быстрого развития Китая и «непредсказуемости» России. Авторы публикации отметили, что на фоне этого к началу 2030-х годов ядерный арсенал в США рискует оказаться «в шатком положении».

В сентябре 2023 года минобороны США опубликовало стратегию по противодействию оружию массового уничтожения. В документе указывается на увеличившийся риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия, при этом авторы стратегии назвали Россию и Китай якобы основными угрозами для США в этой сфере.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в августе 2023 года подчёркивал, что государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер. Глава МИД добавил, что Москва в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны, в которой победителей быть не может.