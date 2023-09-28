Вашингтон, 29 сентября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. В стратегии по противодействию оружию массового уничтожения минобороны США отмечается возросший риск конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия. Авторы назвали Россию и Китай основными угрозами в этой сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

В Пентагоне считают, что риск того, что США или их партнёры столкнутся с противостоянием оружия массового поражения, наблюдается с 2014 года.

«КНР и Россия представляют собой основные вызовы в области оружия массового уничтожения, Северная Корея, Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться», — цитирует стратегию Пентагона РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на открытии выставки, посвященной основателям отечественной атомной отрасли — академикам Игорю Курчатову и Анатолию Александрову, заявил, что позицию России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствии с геополитической ситуацией.

Запад в отношении России становится всё более агрессивным, поэтому многие эксперты предлагают скорректировать основы госполитики в этой сфере.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единственной защитой от угроз безопасности России является в настоящее время ядерное оружие. Условия его возможного применения с российской стороны изложены в доктринных документах, а её политика в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, напомнил министр.