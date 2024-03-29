Вашингтон, 29 марта, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В США обеспокоены темпами модернизации устаревшего ядерного оружия на фоне быстрого развития Китая и «непредсказуемости» России, отметили в своей публикации 29 марта обозреватели издания Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нет уверенности в том, что на модернизацию ядерного оружия средства в США выделяются своевременно и в полном объёме, сказано в материале.

«Американское ядерное оружие старое. Перед лицом быстрого развития, которое происходит в Китае, и всё более агрессивной и непредсказуемой России существует серьёзная обеспокоенность, достаточно ли ресурсов США направляют на модернизацию своих возможностей своевременно, пока за углом скрывается непредсказуемое будущее», — отметили авторы.

Модернизация ядерного оружия в США происходит накануне окончания срока его эксплуатации, в спешке, и если ситуация не изменится, то к началу 2030-х годов ядерный арсенал в США может оказаться «в шатком положении», в то время как именно эти годы могут стать «решающими», сказано в статье.

«Если мы на самом деле хотим быть серьёзными в вопросе создания ядерного арсенала XXI века и соревноваться с нашими соперниками, то есть крупные решения, которые мы должны были принять вчера, но не сделали этого», — цитирует издание старшего научного сотрудника американского Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года администрация президента США предложила направить 19,8 млрд долларов на продолжение модернизации ядерных вооружений. В целом Белый дом в новом финансовом году намерен увеличить военные расходы на 4,1%, до почти 850 млрд долларов.

США не видят оснований менять свою ядерную стратегию, и Вашингтон не наблюдает признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, заявила 13 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также в марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что потребности в применении тактического ядерного оружия в ходе СВО никогда не было. Россия может применить любое оружие, в том числе ядерное, если речь будет идти об угрозе существования государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, подчеркнул Путин. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, добавил он.