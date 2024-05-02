Вашингтон, 2 мая, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В США вынесли обвинительный приговор украинскому хакеру Ярославу Васинскому. Суд Северного округа штата Техас 2 мая приговорил его к более чем 13 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Magdalena Miriam Tröndle/Global Look Press

«Васинский и его сообщники взломали тысячи компьютеров по всему миру и зашифровали их с помощью программ-вымогателей», ― уточнила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь Арджентьери, заявление которого привёл телеканал France24.

Она добавила, что затем злоумышленники потребовали выкуп в размере более 700 млн долларов и пригрозили публично раскрыть данные жертв, если те откажутся платить.

По данным следствия, среди пострадавших от действий Васинского — американская IT-компания Kaseya, предоставляющая ИТ-услуги примерно 40 000 предприятиям по всему миру.

Суд приговорил хакера к 13 годам и семи месяцам тюремного заключения, а также обязал его выплатить более $16 млн штрафа за участие в более 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей.

Как сообщало ИА Регнум, Васинского задержали в Польше в октябре 2021 года при попытке въехать в страну с Украины. Затем его экстрадировали в США. Вашингтон предъявил ему и гражданину России Евгению Полянину обвинения в причастности к кибервымогательствам и получении от своих жертв более $200 млн долларов.

ФСБ 2 февраля объявила в розыск украинского хакера Романа Орленко за использование шпионских программ для сбора данных об инфраструктуре России. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы, а также штраф в размере до 200 тыс. рублей.

В декабре 2023 года сотрудники ФСБ задержали 33-летнего москвича Артёма Хорошилова, на протяжении длительного времени состоявшего в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ и призывают к этому других участников. Ему предъявили обвинение по статье о неправомерном воздействии (DDOS-атаках) на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ). В ходе следственных действий арестованный признался в причастности к кибератакам и заявил о готовности сотрудничать со следствием.