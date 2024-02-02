Москва, 2 февраля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. ФСБ объявила в розыск украинского хакера Романа Орленко за использование шпионских программ для сбора данных об инфраструктуре России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственным органом объявлен в розыск федеральный, а затем международный, гражданин Украины Орленко Роман Олегович, обвиняемый заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ», — сообщил ТАСС осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Указанная статья УК касается создания, распространения или использования компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Орленко грозит до четырёх лет лишения свободы, а также штраф в размере до 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года сотрудники ФСБ задержали 33-летнего москвича Артёма Хорошилова. Ему было предъявлено обвинение по статье о неправомерном воздействии (DDOS-атаках) на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ). В ходе следственных действий арестованный признался в причастности к кибератакам и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что Хорошилов на протяжении длительного времени состоял в украинских чатах, администраторы которых финансируют ВСУ и призывают к этому других участников. Также он состоял в чатах, где обсуждались способы перевода денег из-за границы в Россию и обратно. Хорошилов ранее окончил один из столичных физико-технических вузов и занимался частной преподавательской деятельностью, в частности, готовил школьников к олимпиадам.