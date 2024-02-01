Москва, 1 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, признал вину. Об этом сообщили 1 февраля в правоохранительных органах.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признаёт и готов сотрудничать со следствием», — сказал собеседник ТАСС.

Хорошилову предъявлено обвинение по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, математик Хорошилов был задержан сотрудниками ФСБ. Его арестовали 13 декабря 2023 года, 23 января арест был продлён. По решению Лефортовского суда Москвы, Хорошилов останется в СИЗО ещё на три месяца, до 12 мая 2024 года.

Математику 33 года, он окончил один из столичных физико-технических вузов и занимался частной преподавательской деятельностью. В частности, математик готовил школьников к олимпиадам.