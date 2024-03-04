Россия сорвала несколько попыток Киева применить химикаты в зоне СВО
Минпромторг: Россия сорвала ряд попыток Киева применить химикаты в зоне СВО
Москва, 4 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Киев предпринял несколько попыток применить химическое оружие в зоне спецоперации, Россия сорвала эти провокации, заявил 4 марта заместитель российского министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.
«Министерство обороны РФ совместно с российскими спецслужбами неоднократно фиксировало инциденты с применением украинскими боевиками химических веществ против наших военных в зоне СВО, представляло развернутые доклады по данному поводу», — сказал Лысогорский.
Он также отметил, что в сентябре прошлого года украинские спецслужбы применили химическое оружие в Запорожской области. Российское ведомство формирует доказательную базу. Доказательства поступят в технический секретариат ОЗХО и, при необходимости, в другие организации.
При этом Москва регулярно ставит техсекретариат ОЗХО в известность о планах по осуществлению Украиной химических провокаций. Украинская сторона планирует использовать различные токсичные вещества, также она разрабатывает планы по использованию химических объектов для размещения ВСУ и проведения боевых действий.
Замминистра назвал такую линию поведения Киева безрассудной. Подобные действия приведут к тяжёлым последствиям.
«Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряд трагедий удалось избежать», — сказал Лысогорский, отметив, что не удалось предотвратить атаку на аммиакопровод летом 2023 года.
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