Москва, 1 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подсадил Украину «на иглу» внешних кредитов и продал её за награды и фото на обложках западных журналов. Об этом 1 мая заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что с 2022 года государственный долг Украины вырос на $57,7 млрд, или на 62%. В гривнах рост составил 3,19 трлн, почти в 2,2 раза.

«Зеленский конкретно подсадил Украину «на иглу» внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их отдавать», — написал Азаров.

По его словам, Зеленский продал Украину за пару статуэток и право побыть в течение одного-двух лет на обложках популярных журналов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 апреля депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины в марте вырос на 5% (7,4 млрд долларов) и на конец месяца достиг 151,1 млрд долларов. Он пояснил, что на увеличение госдолга повлияли прежде всего рекордные объёмы привлечения внешнего финансирования бюджета в форме льготных кредитов ― 4,84 млрд долларов от ЕС, 0,88 млрд долларов от МВФ, 1,47 млрд ― от Канады, 1,41 млрд ― от Японии, 0,52 млрд ― от Великобритании.

В конце 2023 года размер госдолга Украины достиг 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). По итогам 2023 года Международный валютный фонд оценил соотношение госдолга к ВВП Украины на уровне 98%.

В марте рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с негативным прогнозом в иностранной валюте с «CCC» до «СС». При этом краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне «C». В национальной валюте оба рейтинга сохранили: долгосрочный — на отметке «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне «C».