Обоянь, Курская область, 1 мая, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотных летательный аппарат самолётного типа над территорией Курской области. Об этом вечером 1 мая сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Над Обоянским районом сбит украинский БПЛА самолётного типа. Спасибо бойцам ПВО!» — написал губернатор Курской области в своём Telegram-канале.

Роман Старовойт не уточнил, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения в результате падения обломков беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером в трёх российских регионах, а именно в Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Подчёркивалось, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения воздушной атаки.

В ночь на 1 мая украинские войска предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. В Министерстве обороны России сообщили о шести сбитых БПЛА противника, три из которых средства ПВО перехватили над Воронежской областью и ещё по одному — над Белгородской, Курской и Рязанской областями. В среду днём российские военные уничтожили ещё один украинский дрон над территорией Белгородской области.