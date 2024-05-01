Херсон, 1 мая, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Херсона боятся выходить на улицы и прячутся в своих квартирах, так как сотрудники украинских военкоматов на фоне больших потерь ВСУ постоянно в рамках мобилизации отлавливают мужчин, включая инвалидов. Об этом 1 мая сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на организацию сопротивления.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы региона, сотрудники ТЦК (военкоматы. — Прим. ред.) круглосуточно занимаются отловом мужчин, в том числе инвалидов, на фоне огромных потерь ВСУ на херсонском направлении и острой нехватки личного состава.

Есть случаи, когда украинское командование отправляло на передовую людей без одного глаза и после инсульта, добавил Сальдо.

«Боевики киевского режима настолько затиранили местное население, что люди боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах», — написал он.

Сальдо добавил, что после принятия Киевом нового закона о мобилизации, по его мнению, сотрудники украинских военкоматов начнут вламываться в дома.

Губернатор отметил, что члены подполья намерены делать всё возможное, чтобы бойцы ВСУ чувствовали себя в опасности в Херсоне и осознавали, что их преступления не останутся безнаказанными.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал о жизни в региональном центре под оккупацией ВСУ. По его словам, Херсон превратился «в город страха и горя», в котором мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и заталкивают в автобусы для мобилизации в ряды украинской армии.

Ранее в этот же день украинские пограничники поймали жителя Днепропетровска, который пытался пересечь границу с Молдавией через Днестр с помощью надувного матраса. Мужчина пытался доплыть до определённого места на берегу реки, где его ожидали «координаторы».

МИД Украины 22 апреля направил руководителям посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста за исключением оформляющих удостоверения личности для возвращения в страну. Отмечалось, что запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации на контролируемой Киевом территории.