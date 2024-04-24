Херсон, 24 апреля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Местные жители, по словам политика, стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей.

В Херсоне уже есть проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом.

Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации.

«ВСУ ведут себя как захватчики, а не как защитники. Они воюют, в том числе с местным населением, убивают мирных жителей», — цитирует Игоря Кастюкевича «Общественная служба новостей».

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольной Киеву части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, написал глава подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александр Прокудин.

Из пригорода Херсона, контролируемого ВСУ, украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Начальник пресс-службы группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян 20 апреля сообщил, что на херсонском направлении ВС России вели в течение суток успешные действия по освобождению села Работино.