Анталья, Турция, 1 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Российский турист скончался в районе Тюрклер на турецком курорте Анталья, врачи не смогли ему помочь, сообщило издание Sabah.

Lu Zhe/Global Look Press

По данным газеты, в Анталье 62-летний россиянин Валдас Лабанаускас отдыхал вместе с семьёй. Ему стало плохо, когда он находился в гостиничном номере. Мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую и его госпитализировали.

В больнице мужчина умер, несмотря на попытки врачей спасти его. Тело Лабанаускаса доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Жандармерия начала расследование инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в Таиланде умер турист из России. Рейс Бангкок — Красноярск задержали на сутки из-за неисправности. У одного из пассажиров начался приступ аритмии, его госпитализировали, мужчина впал в кому и умер в больнице. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России).

Туристка из России 7 апреля сорвалась со смотровой площадки на краю скалы в Гагре и упала на шоссе с высоты 50 метров. Её доставили в реанимацию, но спасти женщину не удалось.