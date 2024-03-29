Москва, 29 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российский гражданин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск, умер в больнице. Об этом сообщили 29 марта его родственники.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

Консульский отдел посольства России в Таиланде «поддерживает морально и оказывает необходимую помощь», рассказала вдова туриста ТАСС.

Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте, вылетающем из Бангкока. По данным следствия, борт «Аэрофлота» вовремя не отправился в рейс из-за неисправности. Самолёт задержали на сутки, пассажиры в салоне жаловались на ухудшение самочувствия из-за нехватки кислорода.

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В авиакомпании заявили, что пассажиры провели в самолёте два часа с момента обнаружения неисправности, затем их высадили. В салоне работала система кондиционирования. Пассажиру с аритмией стало плохо, его жена обратилась к экипажу, после чего мужчине оказали первую медицинскую помощь. Пассажиры отказались вызывать на борт медиков, но экипаж всё же вызвал бригаду врачей, так как мужчине становилось хуже. Туриста увезли в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале пассажиру самолёта авиакомпании «Северсталь», следовавшего из Калининграда в Петрозаводск, стало плохо. Борт экстренно сел в Санкт-Петербурге, но мужчина скончался. В компании подчеркнули, что экипаж действовал строго по инструкции.

В декабре 2023 года пассажирскому самолёту авиакомпании Nordwind Airlines, который выполнял рейс Москва — Варадеро, пришлось вернуться из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Норвегия не разрешила самолёту приземлиться, но позволила пролететь над своей территорией. В Москве мужчину забрала карета скорой помощи.