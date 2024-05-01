Москва, 1 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Об этом 1 мая сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Мост свяжет центр, запад и северо-запад города, в частности районы Филёвский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На нём будет по три полосы движения в каждом направлении.

Кроме того, в рамках проекта построят и реконструируют 2,1 км дорог. Также возведут эстакаду, шумозащитные экраны, приведут в порядок прилегающие территории и инженерные коммуникации.

«Горожане получат новую транспортную связку через Москву-реку и дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра в сторону СЗАО», — написал Собянин.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 апреля Собянин рассказал об уникальных технологиях строительства мостов в Москве. Он отметил, что в столице при строительстве мостов чаще всего применяют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и метод монтажа готовой конструкции. По словам мэра, современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях.