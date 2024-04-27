Москва, 27 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, описывая процесс в своём блоге.

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«Строительство мостов — процесс сложный и кропотливый. На него влияют и природный ландшафт, и стеснённость городских условий, и глубина водоёмов, и множество других факторов», — пояснил градоначальник.

Он отметил, что в Москве при строительстве мостов чаще всего применяют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и метод монтажа готовой конструкции.

«Но есть у них и нечто общее — это всегда впечатляющее зрелище», — поделился глава города.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов.

Всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий.

Кроме того, мэр столицы проинформировал, что в «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. На сегодня в столице реализуют 75 проектов КРТ ― больше всего на севере столицы (13), на юго-востоке (12) и на юго-западе (10). Общая площадь участков превышает 995 гектаров. На месте старых зданий и складов возведут больше 19,2 млн кв. м недвижимости, почти 4 млн из которых — жильё для участников программы реновации.

С начала 2024 года в Москве построили 21 социальный объект. В городе ввели в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м недвижимости, причём 1,15 млн из них — жильё, в том числе построенное по программе реновации.