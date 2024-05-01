Воронеж, 1 мая, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над Рязанской, Белгородской, Воронежской и Курской областями шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 1 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили три беспилотных летательных аппарата над Воронежской областью и ещё по одному над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что последствий падения обломков БПЛА не зафиксировано. При попытке ВСУ атаковать Воронежскую область никто не пострадал. По словам главы региона Александра Гусева, повреждения получило остекление в строящемся доме.