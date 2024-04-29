Глушковский район, Курская область, 29 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала село Гордеевка и посёлок Глушково в Курской области, сообщил 29 апреля губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в посёлке Глушково», — сообщил Старовойт.

Он уточнил, что один из домов пострадал в результате попадания взрывного устройства, сброшенного с дрона: пробило крышу, выбило окна. Жители Глушково не пострадали.

Утром ВСУ обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе, в котором зафиксировали шесть прилётов. Частные дома получили повреждения. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам имущества.

Как сообщало ИА Регнум, Старовойт 27 апреля заявил об атаке беспилотников ВСУ, нейтрализованную средствами радиоэлектронной борьбы. В Глушковском районе украинская армия обстреляла посёлки Тёткино и Новый Путь, в Суджанском районе — село Горналь.

Министерство обороны России 28 апреля сообщило, что ночью российские силы ПВО пресекли ряд попыток ВСУ атаковать территорию страны беспилотниками. Над Курской области за ночь сбили три украинских дрона, над Брянской — девять, над Белгородской областью — два и над Калужской областью — три БПЛА.