Симферополь, 30 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Украинские военные могут нанести новые удары по Крыму после атаки на Симферопольский район, заявил 30 апреля депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров», — передаёт слова депутата «Газета.ru.

Ивлев добавил, что минувшей ночью ВСУ атаковали Крым. По полуострову выпустили 12 ракет ATACMS. По словам депутата, целью ВСУ были аэродромы. Ракеты сбили российские средства противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крыму с использованием американских ракет ATACMS. Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в небе над Джанкоем и Симферополем отработали российские силы ПВО. На время атаки в регионе объявили тревогу, а движение по Крымскому мосту временно перекрыли.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что упавшие на территории Крыма неразорвавшиеся обломки баллистических ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались нанести удар, всё ещё остаются очень опасными для жителей. По его словам, такие боеприпасы начиняют суббоеприпасами в виде шариков.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также предупредил, что в селе Донском и его окрестностях есть опасность детонации неразорвавшихся суббоеприпасов.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что над Крымом сбили шесть ракет ATACMS. Кроме того, российские средства ПВО сбили над полуостровом 10 беспилотников и две управляемые авиационные бомбы Hammer.