Симферополь, 30 апреля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Упавшие на территории Крыма неразорвавшиеся обломки баллистических ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались нанести удар, всё ещё остаются очень опасными для жителей, заявил 30 апреля «Ленте. ру» военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Он подчеркнул, что украинские боевики могли применить кассетные боеприпасы.

«Эти кассеты, вполне вероятно, когда их сбили наши силы противовоздушные обороны, разбросались и не взорвались. Такое может быть», — сказал Дандыкин.

Эксперт сообщил, что такие боеприпасы начиняют суббоеприпасами в виде шариков, детонация обломков может привести к трагедии. Ещё опаснее, если ВСУ применили просроченные снаряды, добавил Дандыкин.

Как передавало ИА Регнум, глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинские войска запустили по Крыму в ночь на 30 апреля ракеты ATACMS. Сработали средства ПВО возле Джанкоя и Симферополя, сбив все ракеты.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков позже подтвердил, что над Крымом сбили шесть ATACMS. Кроме того, российские средства ПВО сбили над полуостровом 10 беспилотников и две управляемые авиационные бомбы Hammer.

Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил, что в селе Донском Симферопольского района и его окрестностях есть опасность детонации неразорвавшихся суббоеприпасов. Он призвал в случае обнаружения не поднимать их и вызвать полицию и МЧС.