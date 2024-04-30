Симферополь, 30 апреля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов 30 апреля предупредил жителей Симферопольского района, что в селе Донском и его окрестностях существует риск подрыва на несдетонировавших суббоеприпасах.

Кадр из Телеграм-канала Сергея Аксенова

«После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — сообщил Аксёнов в Telegram-канале.

Глава региона призвал не поднимать эти предметы и не приближаться к ним. В случае обнаружения такого суббоеприпаса нужно вызвать сотрудников полиции и МЧС.

Аксёнов разместил фото боеприпаса, лежащего на грунте. Предмет напоминает круглый камень.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов рано утром 30 апреля проинформировал о попытке ВСУ атаковать Крым баллистическими ракетами американского производства ATACMS. Российские силы ПВО сбили ракеты в небе над Джанкоем и Симферополем.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 30 апреля заявил, что за сутки российские военные в зоне СВО сбили шесть ракет ATACMS, две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и десять украинских дронов.