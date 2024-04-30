Лондон, 30 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. На северо-востоке Лондоне мужчина, вооружённый мечом, напал на прохожих. Об этом 30 апреля сообщили в полиции.

Кадр из видео

«Полиция и другие экстренные службы находятся в Эно, Восточный Лондон, в связи с серьёзным инцидентом, в ходе которого был арестован мужчина с мечом», — сообщили правоохранители в соцсети X (бывшая Twitter).

Преступника обезвредили с помощью электрошокера. С момента первого звонка в связи с инцидентом возле метро Хейнолт в районе Илфорд прошло менее получаса.

В результате пострадали несколько человек. Как сообщил на брифинге старший суперинтендант столичной полиции Стюарт Белл, в больнице остаются четверо пострадавших ― двое прохожих и двое сотрудников полиции. Их жизням ничего не угрожает. Полицейские получили серьёзные ранения, их прооперировали. Ещё одного пострадавшего медикам спасти не удалось.

«С большой горечью я могу сообщить, что один из пострадавших, 13-летний мальчик, умер. Его доставили в больницу с ножевыми ранениями вскоре после нападения, но к сожалению, он скончался», ― сообщил Белл.

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Как сообщало ИА Регнум, в Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, шесть человек погибли, в том числе ребёнок. Ещё восемь человек пострадали. Один из посетителей пытался помешать злоумышленнику сойти с эскалатора, он смог на какое-то время его задержать.

Находившаяся недалеко от места нападения женщина-полицейский догнала нападавшего и, когда тот поднял нож, выстрелила в него. Мужчина скончался на месте.

В Московской области мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за шаурмы. Злоумышленник напал на него, пытаясь отнять еду. Инцидент произошёл в районе станции МЦД «Нахабино» 30 апреля. В ходе завязавшейся драки потерпевший получил несколько ударов в грудь и спину, прохожие вызвали ему скорую помощь. Напавший скрылся, его ищет полиция.

В торговом центре на Святоозёрской улице в Москве 29 апреля мужчина напал с ножом на бывшую жену, а затем скрылся. Пострадавшую госпитализировали, мужчину задержали. Как сообщили в Следственном комитете, на бывшую супругу он напал на почве ревности.

Житель Кургана 11 апреля напал с ножом на мальчика. Злоумышленника задержали. По данным следствия, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии на мосту на шоссе Тюнина, с собой у него был нож. Мужчина ранил подростка. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает.