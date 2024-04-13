Сидней, Австралия, 13 апреля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее, шесть человек погибли, в том числе ребёнок, восемь человек пострадали, сообщило издание Nine News.

Ma Ping/Global Look Press

На кадрах, снятых внутри торгового центра, видно, что многие посетители были с детьми. Нападавший бросался с ножом на людей.

Один из посетителей пытался помешать злоумышленнику сойти с эскалатора, он смог на какое-то время задержать неизвестного.

По данным издания, недалеко от места нападения находилась женщина-полицейский, она догнала злоумышленника и, когда тот поднял нож, выстрелила в него. Нападавший скончался на месте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881590" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия нападения злоумышленника с ножом в ТЦ Сиднея

Как передавало ИА Регнум, полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями. Личность злоумышленника пока не установлена.

Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее сообщили, что не располагают данными о гражданах России среди пострадавших в результате нападения в торговом центре в Сиднее.