Минск, 30 апреля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы в республике построили вторую АЭС. Об этом он заявил 30 апреля в ходе с жителями города Костюковичи в Могилёвской области, сообщило БелТА.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Очень бы хотелось вторую станцию построить», — сказал он.

Лукашенко склоняется, что новую АЭС лучше разметить на востоке страны, так как первая находится на западе. Он подчеркнул, что решение ещё не приняли, над этим вопросом ещё думают.

Президент рассказал, что очень переживал, когда принимал решение о строительстве первой АЭС, так как произошедшая в 1986 году чернобыльская катастрофа коснулась в том числе и Белоруссии. Но теперь видно, что это решение было правильным.

«Всякое может быть. Но это не значит, что надо остановиться, ничего не делать и ждать, что с неба счастье тебе упадет. Мы рискнули. Я рискнул, а вы сделали», — отметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что строительство новой АЭС может завершиться уже после окончания его политической жизни. Но он уверен в успешном завершении проекта, если его запустят.

Белорусскую АЭС возвела госкорпорация «Росатом». Работы по строительству начались в конце 2011 года. Генератор первого блока атомной станции после завершения испытаний подключили к энергосистеме в декабре 2020 года.

В марте 2023 года Лукашенко заявил, что Белоруссия благодаря АЭС сэкономила $400 млн. Второй блок станции приняли в промышленную эксплуатацию в ноябре 2023 года.