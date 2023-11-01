Минск, 1 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Белорусская приёмочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приёмки в промышленную эксплуатацию второго энергетического блока БелАЭС. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба минэнерго республики.

Наталия Федосенко/ТАСС

«Первого ноября 2023 года приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Петра Пархомчика подписала акт приёмки в эксплуатацию пускового комплекса второго энергоблока Белорусской АЭС», — отмечается в сообщении.

Комиссия приняла решение на основе положительных заключений надзорных органов и рабочей комиссии атомной электростанции, а также на основании лицензии МЧС на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

К работе приёмочной комиссии, в составе которой были представители минэнерго, МЧС, Госстандарта, минстройархитектуры, минприроды, минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО «Белэнерго», а также представители российских компаний «Атомстройэкспорт» и «Атомтехэнерго», широко привлекали профильных специалистов, экспертов и учёных.

«Оценка осуществлялась по ключевым направлениям: проверка готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, подготовка персонала, готовность систем безопасности, ядерный надзор», — говорится в сообщении.

Второй энергоблок БелАЭС работает на номинальной мощности и с момента включения в объединенную энергосистему выработал свыше двух миллиардов кВт⋅ч электроэнергии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БелАЭС ввели в эксплуатацию позднее запланированных сроков. Он добавил, что ввиду этого белорусская сторона поставила перед российской вопрос о компенсациях.

Позднее в этот же день в пресс-службе госкорпорации «Росатом» заявили, что между Россией и Белоруссией нет нерешенных вопросов по проекту БелАЭС. В «Росатоме» уточнили, что главные этапы возведения станции пришлись на пандемию и ужесточение внешнеполитической обстановки. Также в пресс-службе добавили, что госкорпорация плотно взаимодействует с белорусскими партнёрами и совместно решает вопросы по реализации этого проекта.

Соглашение о строительстве БелАЭС заключили в марте 2011 года. Для проекта привлекли российский госкредит в размере 10 млрд долларов. Первый блок атомной станции заработал в ноябре 2020 года, второй должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.