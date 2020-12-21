Минск, 21 декабря, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Генератор первого энергоблока БелАЭС подключили к энергосистеме, сообщили 21 декабря в пресс-службе белорусского минэнерго.

President.gov.by На Белорусской АЭС

В министерстве заявили о завершении стадии энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС. К настоящему моменту выполнены все предусмотренные на этом этапе технические мероприятия и испытания.

Пуск турбогенератора первого энергоблока БелАЭС состоялся сегодня, 21 декабря, в 19:48 мск. Его мощность будет доведена до 500 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство белорусского минэнерго анонсировало готовность к возобновлению подключения первого энергоблока БелАЭС к энергосети.