Генератор первого блока БелАЭС подключен к сети
Минск, 21 декабря, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Генератор первого энергоблока БелАЭС подключили к энергосистеме, сообщили 21 декабря в пресс-службе белорусского минэнерго.
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На Белорусской АЭС
В министерстве заявили о завершении стадии энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС. К настоящему моменту выполнены все предусмотренные на этом этапе технические мероприятия и испытания.
Пуск турбогенератора первого энергоблока БелАЭС состоялся сегодня, 21 декабря, в 19:48 мск. Его мощность будет доведена до 500 МВт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство белорусского минэнерго анонсировало готовность к возобновлению подключения первого энергоблока БелАЭС к энергосети.