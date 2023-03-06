Минск, 6 марта, 2023, 11:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день Белорусская АЭС уже заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн. Об этом 6 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам станции, его слова приводит агентство БелТА.

(сс) Homoatrox Белорусская АЭС

Как отметил белорусский лидер, строительство на территории республики первой атомной станции стало одним из масштабных и технологичных проектов, реализованных Минском совместно с российской стороной, для его реализации на данный момент сделано уже немало.

Также Лукашенко уточнил, что первый энергоблок Белорусской АЭС уже запущен и снабжает энергосеть республики электроэнергией, выработав с момента ввода в эксплуатацию уже 12,5 млрд киловатт-часов.

«Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны свыше $400 млн. Результат неплохой для начала», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в составе органов внутренних дел и внутренних войск республики создадут подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённые ударными аппаратами.