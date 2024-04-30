Мадрид, 30 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Западные страны сознательно не предоставляют Киеву помощь в требуемом украинской стороной объёме из-за боязни спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава Национального разведывательного центра Испании Хорхе Дескайар в опубликованном 29 апреля интервью La Vanguardia.

Сергей Корсун ИА REGNUM

По его словам, Запад поддерживает Украину, однако, по мнению Дескайара, делает это не в полном объёме.

«Украине дают инструменты, необходимые для самозащиты, но не для победы, потому что нет желания провоцировать третью мировую войну», — сказал он.

Экс-глава разведки Испании также выступил с утверждением, что в мире якобы боятся «проигрыша» России в конфликте, потому что не могут предсказать действия Москвы при таком варианте развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Киев уже начал получать оружие и военную технику в рамках возобновленной программы военной помощи от США. Она также подтвердила, что украинские войска теряют позиции на фронте.

Ранее в этот же день из обновлённого списка переданных Германией Украине вооружений стало известно, что Берлин поставил Киеву очередной пакет военной помощи. В него вошли десять БМП Marder с боеприпасами, снаряды для немецких танков Leopard 2 и система ПВО Skynex.

Российские официальные лица неоднократно призывали Запад не поставлять оружие Киеву. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров ещё весной 2022 года отмечал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью Вооружённых сил России.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявлял, что поддержка киевского режима со стороны Запада не изменит ход СВО. Представитель Кремля уточнял, что поставки оружия на Украину только истощат ресурсы стран, принимающих в этом участие.