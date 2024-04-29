Вашингтон, 29 апреля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Вооружение и военную технику, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, Украина уже начала получать. Об этом 29 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Помощь на Украину идёт. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сообщила Жан-Пьер.

При этом представитель Белого дома подтвердила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют позиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пишет агентство Bloomberg, российские войска мешают поставкам оружия из Соединённых Штатов ударами по объектам на Украине. Авторы материала отмечают, что ВС РФ достигают успеха и одерживают верх над украинскими войсками. При этом силы ВСУ истощаются в ожидании военной помощи из США.

Президент США Джозеф Байден подписал утверждённые парламентом США законы 24 апреля. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки в Киев.

Американские сенаторы одобрили законопроект 23 апреля. Из 60,84 млрд долларов, выделенных для помощи Киеву, 23,2 млрд долларов будут направлены на восполнение вооружений, передаваемых со складов Пентагона, 13,8 млрд долларов — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.