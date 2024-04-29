Москва, 29 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Российские военные полностью освободили от ВСУ населённый пункт Семёновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 апреля сообщили в Минобороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили Семёновку в ДНР и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников «Иностранного легиона» в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, также улучшили положение группировки российских войск «Запад» и «Юг». В ходе боёв с ними ВСУ потеряли в общей сложности до 435 военных.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» за сутки отразили десять контратак штурмовиков ВСУ, ликвидировали до 380 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе танк, бронемашину, две гаубицы М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

После этого полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если российские военные продолжат наступать в таком темпе, то возьмут под контроль Одессу, а под властью Украины не останется ничего, кроме Киева. По его словам, попытки Запада повлиять на исход конфликта поставками оружия Вооружённым силам Украины не приносят успеха.

На следующий день заместитель комбата 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер отметил, что освобождение ВС России города Часова Яра в ДНР станет для них исходным рубежом для наступления в направлении Константиновки, что даст им возможность работать с высоты, на которой он находится, подтянув туда зенитные комплексы и замаскировав военную технику между домами.