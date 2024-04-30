Кишинёв, 30 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала необоснованными обвинения в незаконном финансировании запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» и заявила о своей невиновности.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Глава Гагаузии Евгения Гуцул

«Обвинения не имеют под собой никакой основы. Я докажу свою невиновность», — сказала Гуцул перед первым заседанием суда.

Первое заседание по делу в отношении главы Гагаузской автономной республики состоится днём 30 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля в молдавской прокуратуре по борьбе с коррупцией заявили, что передали в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор».

Им предъявили обвинение в принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника. Гуцул обвинили по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы этого автономного образования. По итогам голосования победила Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор».

В июне 2023 года молдавские власти объявили «Шор» антиконституционной организацией и запретили эту политическую силу. В Кишинёве также обвинили партию в незаконном финансировании и возбудили против её лидеров уголовные дела.