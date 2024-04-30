Сочи, Краснодарский край, 30 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» Дмитрий Кокорев покинул занимаемый пост. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба сочинской команды.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Отмечается, что 30 апреля истекает срок действия контракта нынешнего главного тренера клуба, который возглавил его в январе 2023 года.

«Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу», — говорится в сообщении.

Команда также объявила об уходе помощника главного тренера Александра Гольца и тренера по физической подготовке Николая Пронина.

В завершившемся сезоне КХЛ «Сочи» занял десятое место по итогам регулярного чемпионата лиги и не смог попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля тренер Анвар Гатиятулин отказался от подписания контракта с новосибирским клубом КХЛ «Сибирь». Отмечалось, что вначале специалист согласился занять пост главного тренера команды, однако затем передумал.

Правление Федерации хоккея России 15 апреля утвердило увеличение лимита на легионеров в КХЛ в новом сезоне с трёх до пяти. При этом хоккеисты из стран Евразийского экономического союза не будут попадать под ограничения.

Пресс-служба КХЛ 11 апреля сообщила, что сезон 2024/25 начнётся 3 сентября матчем за Кубок Открытия. В нём сыграют финалисты прошлого сезона — ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».