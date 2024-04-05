Новосибирск, 5 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Тренер Анвар Гатиятулин отказался от подписания контракта с клубом Континентальной хоккейной лиги «Сибирь». Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Олег Бухарев/ТАСС Тренер Анвар Гатиятулин

Отмечается, что 29 марта «Сибирь» сообщила о назначении Гатиятулина новым главным тренером клуба, так как специалист согласился занять этот пост в ходе переговоров и оставалось только согласовать окончательные условия контракта с ним.

«Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь», — отметили в пресс-службе.

В связи с эти руководство команды продолжило искать нового главного тренера для «Сибири», кандидатами на пост которого рассматривают несколько специалистов, добавили в клубе.

В нынешнем сезоне КХЛ «Сибирь» в начале декабря 2023 года уволила Дэвида Немировски с поста главного тренера, а в феврале клуб покинул спортивный директор Сергей Климович. Новосибирский клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, что не позволило ему пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырёх технических поражений. Отмечалось, что защитник Фёдор Гордеев на момент заявки клуба на сезон не мог играть за сборную России, а по регламенту КХЛ спортивное гражданство определяется в момент заявки и не изменяется до конца сезона.

КХЛ сняла с «Сибири» четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата из-за превышения допустимого лимита легионеров. На новосибирский клуб также наложили денежный штраф.