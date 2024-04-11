Москва, 11 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Сезон 2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 3 сентября, в этот день пройдёт матч за Кубок Открытия. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба турнира.

Алексей Колчин/РИА Новости

Отмечается, что в матче за Кубок Открытия сыграют ярославский «Локомотив» и другой финалист текущего сезона, который определится по итогам полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина 2024», — говорится в сообщении.

В лиге добавили, что полная структура и сроки проведения чемпионата будут объявлены позднее.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» в четвёртом матче полуфинальной серии. Таким образом, «Локомотив» выиграл серию со счётом 4:0.

В финале ярославский клуб встретится с победителем второй полуфинальной серии, в которой играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». На сегодняшний день счёт в серии равный — 2:2.