Москва, 15 апреля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Правление Федерации хоккея России (ФХР) утвердило увеличение лимита на легионеров (иностранных игроков) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в новом сезоне с трёх до пяти. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе организации.

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«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон 2024/25… Решение было принято практически единогласно», — приводит сообщение пресс-службы ФХР агентство ТАСС.

Согласно регламенту, в новом сезоне КХЛ при заявке на отдельный матч российские клубы смогут зарегистрировать до пяти иностранных спортсменов. Отмечается, что под ограничения не попадают представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом в феврале 2024 года тренерский совет Федерации хоккея России единогласно выступил против увеличения лимита на легионеров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Континентальная хоккейная лига обратилась в Министерство спорта России с предложением увеличить лимит на иностранных спортсменов в заявке на матчи регулярного чемпионата. В КХЛ почитали, что квота в пять легионеров является оптимальной для российских клубов.

Напомним, что в январе КХЛ сняла с «Сибири» четыре очка в турнирной таблице и наложила штраф за нарушение регламента. Было допущено превышение в заявке на ряд матчей установленного ограничения числа иностранных игроков.