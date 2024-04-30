Москва, 30 апреля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России аннулировало российское гражданство 398 бывших иностранных граждан за совершение преступлений, сообщили 30 апреля в пресс-центре МВД.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«С начала реализации федерального закона принято 406 решений о прекращении гражданства, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении к уголовной ответственности за совершение преступлений», — заявило ведомство.

В частности, лишить гражданства могут за распространение фейков о Вооружённых силах России и дискредитацию

российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения её обязанностей, шпионаж, госизмену и разглашение гостайны.

Помимо этого, в перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства, также включили статьи о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 28 апреля 2023 года подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм его прекращения. Лишать гражданства России будут за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В ноябре глава государства утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства.

В Государственную думу в апреле этого года внесли законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Инициатива направлена на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранцев и сосредоточение полномочий по их высылке у полиции.