Москва, 22 ноября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина, в том числе образец бланка с торжественной клятвой. Указ опубликован 22 ноября.

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Документ был подписан в связи с принятием в апреле 2023 году федерального закона «О гражданстве РФ».

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», — сказано в тексте указа.

Прежние нормативные акты по данным вопросам с подписанием нового указа утратили силу. При этом текст присяги гражданина России остался прежним.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 28 апреля подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм прекращения гражданства. Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации также в апреле 2023 года.

Законом предусматривается сокращение числа требований при приёме в российское гражданство в отношении более чем 20 категорий лиц. Лишать гражданства России будут за терроризм, преступления против государства, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также лицо может быть лишено гражданства по своему желанию. Приобретённого гражданства будут лишать за публичные призывы к действиям, направленным против территориальной целостности России, за дискредитацию Вооружённых сил РФ, участие в нежелательных иностранных или международных неправительственных организациях, за публичные призывы к экстремизму и некоторые другие деяния.