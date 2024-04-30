Вашингтон, 30 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Состояние американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска за пять дней апреля увеличилось на $37,3 млрд. Это самый большой недельный рост его прибыли с марта 2022 года. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg.

IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press Илон Маск

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, только 29 апреля состояние американского бизнесмена выросло на $18,5 млрд, достигнув отметки в $201,5 млрд. В тот же день акции Tesla дорожали на 17,76% на фоне новостей о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.

Маск 28 апреля отправился с незапланированным визитом в Китай ― второй по величине рынок для производителя электромобилей. Миллиардер намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками в стране, чтобы рассмотреть развёртывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в стране.

Согласно источникам Bloomberg, в ходе визита бизнесмен договорился о сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu. Tesla совместно с Baidu будет разрабатывать картографические и навигационные системы для внедрения в программы автономного вождения FSD.

Как сообщало ИА Регнум, Маск в марте вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского делового издания Hurun. По его данным, состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов.

В марте Маск перестал быть самым богатым человеком на планете. На второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index впервые с конца 2021 года его вытеснил основатель Amazon Джефф Безос. Причиной утери предпринимателем своих позиций в рейтинге стало падение акций возглавляемой им компании Tesla. Они упали более чем на 7% 4 марта после того, как производитель электромобилей объявил о новом снижении цен и скидках в США и Китае. За сутки состояние Маска сократилось сразу на $17,6 млрд, а с начала года предприниматель потерял $31,3 млрд.