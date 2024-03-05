Вашингтон, 5 марта, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человек на планете. На второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI) его вытеснил основатель Amazon Джефф Безос.

imago images/MediaPunch/ТАСС Основатель Amazon Джефф Безос

Так, состояние Безоса за сутки сократилось на $500 млн, до $200 млрд. С начала года основатель Amazon разбогател на $23,4 млрд.

«Джефф Безос сменил генерального директора Tesla Илона Маска в рейтинге миллиардеров Bloomberg <…> впервые с конца 2021 года», ― говорится в материале MarketWatch.

Также отмечается, что Маск потерял первое место впервые за девять месяцев. До этого лидерство ненадолго перехватил генеральный директор LVMH Бернар Арно.

Издание пояснило, что причиной утери Маском своих позиций в рейтинге стало падение акций возглавляемой им компании Tesla. Они упали более чем на 7% 4 марта после того, как производитель электромобилей объявил о новом снижении цен и скидках в США и Китае.

За сутки состояние Маска сократилось сразу на $17,6 млрд, а с начала года предприниматель потерял $31,3 млрд.

В то же время акции Amazon с начала года выросли практически на 17%.

На настоящий момент, согласно данным BBI, общий собственный капитал Безоса составляет $200 млрд, а Маска — $198 млрд.

Третье место в списке BBI занял владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно. Его состояние за сутки снизилось на $1,84 млрд, до $197 млрд. С начала текущего года оно выросло на $18,3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Bloomberg, в 2023 году богатейшие люди мира увеличили своё совокупное состояние на 1,5 трлн долларов. Значительнее всего увеличить состояние смогли владельцы технологических компаний. Их совокупный капитал вырос на 658 млрд долларов. Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, наибольший прирост капитала показали компании Tesla и SpaceX, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску. Суммарный доход его компаний достиг $95,4 млрд, из-за чего капитал самого Маска увеличился до $232,3 млрд.

Второе место в рейтинге занял французский магнат и глава LVMH Барнар Арно. Его состояние оценили в $178,979 млрд.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за 2023 год увеличилось на $70 млрд и составило $178 млрд.

Следом шли основатель Microsoft Билл Гейтс ($140,511 млрд), а также экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер ($130,529 млрд).