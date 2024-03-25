Шанхай, Китай, 25 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского делового издания Hurun. По его данным, состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов.

Sebastian Gollnow/Global Look Press Илон Маск

Издание сообщает, что второе место в рейтинге занял основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с суммой в 187 млрд долларов. Закрыл тройку богатейших людей планеты президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Китайское издание оценило его состояние в 177 млрд долларов.

Богатейшим человеком Китая с 2023 года остался владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань. Его состояние достигло 450 млрд юаней (62 млрд долларов). В глобальном рейтинге 2024 года он разместился на 21-м месте.

Как передавало ИА Регнум, впервые Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2020 году.

На тот момент состояние Маска выросло с 25 млрд долларов до 74,2 млрд. Это переместило его на пятую позицию в списке самых богатых людей мира.

Оттеснённым на шестую строчку тогда оказался бывший глава Microsoft Стив Балмер ($72,2 млрд), на седьмую — инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($72 млрд).

Впереди Маска в списке Forbes были Марк Цукерберг (4-е место — $90,3 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс (3-е место — $113,4 млрд), гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (2-е место — $113,8 млрд). Первое место занимал глава корпорации Amazon Джефф Безос ($189 млрд).