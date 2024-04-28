Вашингтон, 28 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отправился с визитом в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух близких к ситуации людей.

Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск

Отмечается, что Маск полетел в Пекин с незапланированным визитом «на второй по величине рынок для производителя электромобилей».

Миллиардер намерен встретиться с высокопоставленными чиновниками КНР, чтобы рассмотреть развёртывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в стране, пишет агентство.

Также Маск планирует получить разрешение на передачу за границу данных, которые собираются в Китае, для обучения алгоритмов автономного вождения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск выступил против блокировки соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, в США. Миллиардер отметил, что блокировка TikTok противоречит принципам свободы слова и выражения мнений, а это не тот принцип, который может поддерживать Америка.

В сентябре 2023 года Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Китай является одним из мировых лидеров в сфере разработок искусственного интеллекта. При этом Маск отметил, что ИИ представляет для человеческой цивилизации главнейший риск.

Маск в марте вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского делового издания Hurun. По его данным, состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов.