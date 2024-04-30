Астана, 30 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

МВД РК Ерлан Тургумбаев

Бывшего министра внутренних дел задержали 29 апреля по делу о массовых беспорядках в стране в январе 2022 года, по которому ранее он проходил в качестве свидетеля. Тургумбаева подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

«Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в связи с наличием в уголовном деле сведений, составляющих государственные секреты», ― подчеркнули в ведомстве.

Поэтому иная информация досудебного расследования не подлежит разглашению.

Ерлан Тургумбаев работал в органах МВД Казахстана с 1984 года. В 2006 году стал главой департамента внутренних дел Алма-Аты. С мая 2006 года чиновник занимал должность председателя следственного комитета МВД республики, с 2012 года ― должность заместителя министра внутренних дел.

В феврале 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Тургумбаева министром внутренних дел республики. От должности его освободили в феврале 2022 года. Тогда же глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил его советником президента страны.

Как сообщало ИА Регнум, в первые дни 2022 года в Казахстане на фоне массовых протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ началось мародёрство, вооружённые нападения боевиков на госучреждения. По данным властей страны, в результате беспорядков и действий террористических групп погибли 238 человек, пострадали свыше 4,5 тысячи человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке захвата власти. Режим ЧП в Казахстане длился до 19 января.

Генеральный прокурор республики Берик Асылов сообщил, что следствие установило всех основных организаторов беспорядков. Ими в том числе были высшие должностные лица и представители криминального мира.

Организованные преступные группы набирали людей, обеспечивали их оружием, средствами связи, транспортом. Курировали эту подрывную деятельность отдельные силовики. Подготовка исполнителей для применения радикальных мер скрытно шла весь 2021 год, добавил генпрокурор. По его словам, организаторы фактически планировали госпереворот.

В суд передали дело экс-руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Его вместе с заместителем Ануаром Садыкуловым обвинили в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Бывшего министра обороны Мурата Бектанова обвинили в оставлении без защиты военных стратегических объектов и непринятии мер по наведению конституционного порядка.

О первых осуждённых участниках массовых январских беспорядков стало известно в феврале 2022 года. Обвинительные приговоры вынесли в отношении 52 человек. Из них 39 осудили к ограничению свободы, 13 — к лишению свободы, а в отношении двух лиц дела прекратили за примирением сторон.