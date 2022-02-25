Астана, 25 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Указ об этом был обнародован 25 февраля на сайте главы республики.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Он возглавлял министерство с февраля 2019 года. Другим указом Тургумбаева назначили советником президента страны.

Новым главой МВД назначен Марат Ахметжанов. До этого он руководил Агентством по противодействию коррупции (Антикор).

Стоит отметить, что после январских беспорядков Токаев сменил почти всех руководителей ведомств. При этом с постов были сняты родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.